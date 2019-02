Quick Boys-trainer Erik Assink voelt zich stukken beter, maar forceert niks

KATWIJK - Hij is weer terug op het trainingsveld bij Quick Boys, maar nog even in een gewone spijkerbroek. Het trainingstenue komt later weer. Trainer Erik Assink voelt zich stukken beter na een medische ingreep begin van dit jaar. 'Ik ben weer aan het opkrabbelen. Ik voel me stukken beter dan dat ik me de afgelopen maanden heb gevoeld. Maar ik ga niks forceren.'

De honneurs op de bank worden ook komende wedstrijd waargenomen door assistent-trainer Derek van der Plas. 'Te snel terugkeren is ook niet nodig, want Derek doet het hartstikke goed en de ploeg doet het hartstikke goed de afgelopen wedstrijden. De noodzaak voor mij om snel terug te keren is er niet.'

Quick Boys kende een lastige start van 2019 met drie nederlagen op rij. Tegen Hoek, DVS '33 en Jong FC Groningen werden geen punten gehaald. Maar de laatste twee wedstrijden tegen Ajax (am) en SteDoCo werden gewonnen. Aangezien koploper Noordwijk ook twee wedstrijden verloor, doet Quick Boys nog altijd mee in de strijd om de prijzen.



'Blijven doen waar je goed in bent'

'We zijn natuurlijk wel bij elkaar gekomen om te kijken hoe we drie wedstrijden op rij konden verliezen', zegt verdediger Kelvin Maynard. 'De conclusie is eigenlijk dat we gewoon weer moeten doen waar we goed in zijn, net zoals we dat voor de winterstop deden.' Vertrouwen houden in eigen kunnen dus. Ook al is dat wel eens lastig. 'Ik denk wel dat je dan ook ziet hoe sterk je als team bent. Ga je bij de pakken neer zitten, of hou je zelfvertrouwen en blijf je doen waar je goed in bent.'

Zaterdag speelt Quick Boys in eigen huis tegen Harkemase Boys. De heenwedstrijd in Friesland eindigde in een 4-1 overwinning voor Quick Boys. 'Als je het vergelijkt met onze laatste tegenstander SteDoCo, dan denk ik dat Harkema minder sterk op het veld staat. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen dat het wel eens een winstpartijtje kan worden voor Quick Boys', aldus trainer Erik Assink.



De wedstrijd Quick Boys - Harkemase Boys is zaterdagmiddag vanaf 14.00 uur live te volgen via 89.3 Radio West Sport

