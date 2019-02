Deel dit artikel:













Fons Groenendijk: 'Zhang is in totaal een maand fit geweest' Yuning Zhang | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - 'Het was een huurconstructie die wij hadden met Zhang, dus er kan van alles gebeuren', zegt Fons Groenendijk over het vertrek van Yuning Zhang naar het Chinese Beijing Gouan. 'Het is een interessante speler, maar ik heb teruggekeken; hij is in totaal maar een maand fit geweest', aldus Groenendijk over Zhang die zes keer voor ADO in actie kwam.

'In die maand dat hij fit was, is hij een paar keer goed ingevallen', vervolgt Groenendijk. 'Maar spelers willen zoveel mogelijk spelen en dat is lastig als je niet fit bent.' Opmerkelijk detail is dat Zhang door West Bromwich Albion is verkocht aan de Chinese topclub en niet verhuurd. Daarnaast zijn er nog meer opvallendheden aan het vertrek van Zhang. In China zijn de regels om een selectie samen te stellen ondanks strenger gemaakt. Een klein overzicht:

In 2019 mogen er maar twee buitenlandse spelers per wedstrijd spelen

Daarnaast komt er een verplicht roulatiesysteem dat de wedstrijdselectie van achttien man op drie plaatsen veranderd moet worden voor de volgende wedstrijd.

De spelers van de eerste selectie moeten iedere maand beoordeeld worden, waarna de twee spelers met de laagste beoordeling degraderen naar het reserveteam. Zo krijgen reservespelers de kans zich te bewijzen in het eerste elftal.

