Demonstratie Ajax-supporters op Malieveld: 'Het wordt een fijne, rustige dag'

DEN HAAG - De demonstratie van Ajax-supporters zondag is op het Malieveld in Den Haag. Dat zei voorzitter Jacob Bernard van AFCA, de supportersclub van Ajax, vrijdag bij Studio Haagsche Bluf op Radio West.

De supporters willen demonstreren tegen het besluit van burgemeester Pauline Krikke om geen Ajacieden toe te laten bij de wedstrijd tussen ADO Den Haag en Ajax. 'In goed overleg is het Malieveld eruit gekomen', zegt Bernard. Een woordvoerder van de gemeente bevestigt deze locatie.

ADO speelt zondag om 12.15 uur een eredivisiewedstrijd tegen Ajax. De Amsterdamse supportersvereniging AFCA wil vanaf het moment van de aftrap tot aan het eindsignaal zijn onvrede laten blijken over het besluit van burgemeester Krikke.



Wedstrijden zonder Ajax-supporters

Duels tussen Ajax en ADO worden sinds 2006 zonder supporters van de uitspelende club afgewerkt. Reden voor dat besluit was een gewelddadige bestorming van een supportershonk van ADO door hooligans van Ajax.

Afgelopen jaar voerde de burgemeester meerdere gesprekken met ADO, Ajax, de KNVB en de politie om te kijken of de Ajacieden weer welkom waren. In november besloot ze dat dit toch niet het geval was. 'Ik kan én wil de veiligheid en openbare orde elders in de stad niet verwaarlozen ten faveure van het organiseren van één voetbalwedstrijd', liet ze destijds weten.



'Worst voorgehouden door Krikke'

Bernard snapt niks van die beslissing. 'Je denkt dat je al ver op weg bent met de gesprekken. Als de stekker er dan uit wordt getrokken, vraag je je af waar het vandaan komt.' Ook voorzitter Jacco van Leeuwen van de supportersvereniging Haagsche Bluf begrijpt het besluit niet. 'Er is ze verleden jaar een worst voorgehouden door Krikke. Er hebben inderdaad heel veel gesprekken plaatsgevonden en er is een plan van aanpak opgesteld. Alleen Krikke heeft in november toch besloten dat ze niet welkom zijn.'

Volgens Bernard wordt het zondag een rustige demonstratie. 'We hopen dat er nog verdere gesprekken komen, dan ga je niet je eigen ruiten ingooien. De zon gaat schijnen, het wordt een fijne, rustige dag.' De Ajacieden willen vooral een statement maken. 'Wij vinden dat er met uit-supporters gespeeld moet worden.'

