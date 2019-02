Broer vermoorde Julia: 'Verdachte heeft flinke straf nodig in Russische gevangenis'

DEN HAAG - Voor het eerst heeft een familielid van de op Scheveningen vermoorde Julia gereageerd op de zaak. De broer van Julia was woensdag aanwezig bij de rechtszaak tegen de 41-jarige verdachte Andrei K.. Hier hoorde de broer dat het Openbaar Ministerie (OM) acht jaar cel en tbs met dwangverpleging eiste tegen de verdachte.

'Het was voor mijzelf belangrijk om hier aanwezig te kunnen zijn. Om zo de zaak voor mijzelf af te ronden', vertelt de broer in een video die het OM vrijdag op Twitter heeft gezet. 'Ik weet niet of mijn inbreng van invloed zal zijn, maar het was natuurlijk wel belangrijk om hier te kunnen zijn en te kunnen spreken.'

De broer ging ook in op K.: 'Ik zie de verdachte als een adequate man. Ik denk niet dat hij gestoord is. Hooguit draaide hij door nadat hij het feit had gepleegd. Ik denk niet dat hij behandeling nodig heeft, maar wel een flinke straf. Het liefst in een Russische gevangenis.'

Lichaam in stukken gezaagd

Julia werd op 9 januari 2018 door K. als vermist opgegeven. De baliemedewerkster vertrouwde de zaak niet. Toen agenten een paar dagen later het huis aan de Neptunusstraat op Scheveningen doorzochten, vonden ze de vrouw. Het lichaam van de Russische yogalerares was in stukken gevonden in een kist met aarde op het balkon.

Tijdens de rechtszaak woensdag verklaarde K. dat Julia was vreemdgegaan. Ze vroeg K. naar de huisarts te gaan voor een hiv-test, maar hij bleek niet besmet te zijn. In de weken na die bekentenis hield de man Julia continu in de gaten. Op 7 januari werd Julia vermoord. Wat er precies is gebeurd, is nog niet duidelijk.



'Onder invloed van entiteiten'

Volgens de rechter was ze gesmoord en gewurgd. Maar K. kon zich daar niets van herinneren. Wel bekende hij Julia in stukken te hebben gezaagd. 'Het was net alsof ik een passagier was in een auto. Ik deed het onder invloed van entiteiten', vertelde de verdachte hierover.

Volgens de officier van justitie was K. al lange tijd depressief. De moord op zijn vrouw ziet de officier als opgekropte woede en niet als psychose, waardoor K. als toerekeningsvatbaar wordt gezien. Ook voor het in stukken zagen en wegmaken van het lichaam van Julia vindt de officier van justitie K. deels toerekeningsvatbaar. Daarom eiste het OM acht jaar cel en tbs met dwang.

