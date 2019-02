Politie vindt gestripte auto in kelderbox

DEN HAAG - Aan het Margarethaland in Den Haag heeft de politie vrijdag een bijzondere vondst gedaan. In een kelderbox vonden agenten een volledig gestripte auto.

'We kregen er melding over, het bleek te kloppen', zegt een woordvoerder van de politie. Agenten hebben alle auto-onderdelen uit de kelderbox gehaald. 'We gaan nu onderzoeken waarom het er lag en of de auto afkomstig is van diefstal.'

Er zijn geen verdachten aangehouden. 'Het is een vrij ongewone plek om daar je auto te stallen', zegt de woordvoerder. De spullen zijn in beslag genomen en worden onderzocht.