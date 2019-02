'Zonder de provincie geen A4 Midden-Delfland'

DEN HAAG - 'De A4 Midden-Delfland is typisch een project dat niet zou zijn gelukt zonder de provincie'. Aan het woord is Jaap Smit, de Commissaris van de Koning van de provincie Zuid-Holland. Hij is opgetogen over het stuk weg dat na tientallen jaren discussiëren in 2016 is geopend. Het is het ontbrekende stuk A4 dat Amsterdam met de Rotterdamse haven verbindt, zodat de A13 ontlast wordt.

Op woensdag 20 maart mogen we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Maar wat doet de provincie eigenlijk en wat valt er te kiezen? Omroep West gaat deze week op stap met de Commissaris van de Koning voor de verkiezingsserie 'Zuid-Holland volgens CvdK Jaap Smit'. Deel 1, de A4 Midden-Delfland.

De weg naar de aanleg van A4 Midden-Delfland is extreem lang (63 jaar!) geweest. Betrokken gemeenten, bewoners, boeren en natuurorganisaties konden het niet eens worden. Uiteindelijk is dat toch gelukt en de rol van de provincie hierbij moet volgens Smit niet onderschat worden.



Zeven kilometer asfalt

'Het is een rijksweg maar de provincie heeft alle partijen bij elkaar gebracht en heeft gezegd: we gaan niet alleen praten over zeven kilometer asfalt maar over het hele gebied', zegt hij. Hoe zorgen we ervoor dat de weg zo wordt ingepast, dat hij acceptabel is voor iedereen? De weg is daarom verdiept aangelegd en er is een tunnel gemaakt waar sportvelden bovenop zijn gekomen. Zo blijven het landschap en recreatie overeind en trekken we niet alleen maar een zwarte streep door de natuur. Tegelijkertijd verbeteren we de bereikbaarheid van Zuid-Holland.'

De weg heeft wel een flinke duit gekost: 675 miljoen euro. 'Maar dan heb je ook wat', zegt Smit lachend. 'Zo is het leven. Als je iets mooi wilt maken en de verschillende belangen wil combineren, dan kost dat geld.'



Met plezier wonen

De provincie houdt zich vaak bezig met het afwegen van verschillende belangen. 'Als je vraagt waar de provincie over gaat, dan is dat in grote lijnen de inrichting van dit drukke gebied. We willen dat mensen hier met plezier kunnen wonen, werken, gezond kunnen leven en ook nog op een prettige manier van A naar B kunnen komen. De provincie gaat, zoals ik dat noem, over de hardware van Zuid-Holland, dus wegen, fietspaden, vaarroutes, bruggen.'

De A4 Midden-Delfland is aangelegd om de bereikbaarheid te verbeteren. Toch staat er vaak file op het nieuwe stuk asfalt. Maar dat betekent niet dat het project mislukt is, vindt Smit. 'Nee, dat wil ik niet zeggen. Het geeft vooral aan dat goede verbindingen noodzakelijk zijn. De politieke afweging is wel: hoe ver wil je daarin gaan? Ga je meer wegen aanleggen of investeer je in openbaar vervoer? Die vraag moeten politieke partijen beantwoorden.'

Lees hier alles over de verkiezingen