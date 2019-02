Nieuwbouw, waar moeten de woningen komen?

DEN HAAG - Het is crisis op de woningmarkt en dat merken inwoners van de provincie Zuid-Holland ook. Er moeten duizenden woningen bij komen om iedereen aan een passend huis te helpen. Voor Zuid-Holland gaat het om honderdduizend woningen in de komende tien jaar.

Op woensdag 20 maart mogen we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Maar wat doet de provincie eigenlijk en wat valt er te kiezen? Omroep West gaat deze week op stap met de Commissaris van de Koning voor de verkiezingsserie 'Zuid-Holland volgens CvdK Jaap Smit'.

Deel 2: Woningbouw in de provincie.

'En dan is de vraag waar moeten die woningen komen?' zegt Jaap Smit. 'Gaan we onze weilanden vol bouwen waardoor het weinige groen dat we hebben verdwijnt of moeten de nieuwe huizen binnen de stad komen? Als provincie stellen wij hiervoor kaders vast waaraan gemeenten zich moeten houden.'



Tachtig procent van de nieuwe woningen, in de stad

Voor de provincie Zuid-Holland geldt dat tachtig procent van de nieuwe woningen, in de stad gebouwd moet worden. Smit: 'Daarmee houden wij bijvoorbeeld Midden-Delfland en de randen van Den Haag groen.'

Het zijn harde kaders die de provincie aan de gemeenten stelt. 'Als een gemeente een bouwlocatie spot en wil gaan bouwen, dan is ook de provincie aan zet om te kijken of deze wens binnen de gestelde provinciale voorwaarden valt.'



Zonder provincie verrommelt Zuid-Holland

De provincie heeft een belangrijke rol, vindt Smit. De opmerking dat Nederland best zonder provincies kan, doet hij af als onzin. 'Het is makkelijk te zeggen dat de provincie overbodig is. Ik garandeer je dat als de provincie er niet zou zijn, dan worden veel dingen die wij vanzelfsprekend vinden, niet meer gedaan en verrommelt Zuid-Holland. En de provincie als baantjesmachine? Flauwekul.'

