Woningen Voorburg ontruimd na vondst 'verdacht object' Woningen in Van Everdingenstraat Voorburg ontruimd vanwege verdacht object | Foto: Regio15

VOORBURG - Meerdere flatwoningen aan de Van Everdingenstraat in Voorburg zijn vrijdagmiddag ontruimd nadat er een verdacht object in de kelderbox werd gevonden. Een explosievenverkenner is ter plaatse, meldt de politie op Twitter. In dezelfde straat ging eerder deze week een politieauto in vlammen op.



De politie kreeg vrijdag een melding over vuurwerkknallen vanuit de flat. In de kelder werd het object gevonden. Om wat voor object het gaat, is niet bekend. De politie kreeg vrijdag een melding over vuurwerkknallen vanuit de flat. In de kelder werd het object gevonden. Om wat voor object het gaat, is niet bekend. Het is sowieso onrustig in Leidschendam-Voorburg. De afgelopen week gingen zes auto's in vlammen op. In alle gevallen gaat de politie uit van brandstichting. De politie onderzoekt nog of er verband is tussen de autobranden. LEES OOK: Politiewagen total loss na autobrand in Voorburg