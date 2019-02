Ouders The Voice-finalist zijn apetrots: 'We gunnen het hem zo'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Niet alleen bij de Alphense Menno Aben, ook bij zijn ouders zit de spanning er goed in. Hun zoon staat vrijdagavond in de finale van The voice of Holland. 'De spanning begint nu steeds meer op te lopen', vertelt zijn vader Marcel Aben aan de keukentafel.

En ook bij moeder Berlinda beginnen de zenuwen te komen. 'Wij gunnen hem het zo. Hij is al van jongs af aan bezig met zingen', zegt ze met tranen in haar ogen.

Trots op hun 18-jarige zoon zijn ze zeker. 'We vinden het zo knap wat hij nu al bereikt heeft. Voor ons heeft ie al gewonnen', lacht zijn moeder. Zijn vader sluit zich hierbij aan. 'We zijn supertrots.' De twee reizen vrijdagavond samen met vrienden en familie naar de televisiestudio in Hilversum om de finale bij te wonen. Menno neemt het op tegen Dennis, Navarone en Patricia.

Niet alleen zijn ouders, ook de inwoners van Alphen aan den Rijn leven met Menno mee. Iedere dag krijgt hij er fans bij. 'Vorige week stonden er opeens wat jongetjes aan de deur die graag een handtekening van hem wilden', vertelt zijn vader. Ook in de supermarkt en op straat wordt de 18-jarige finalist van The voice nu herkend, aldus zijn moeder.

In het Alphense café waar Menno werkt volgen ze hem op de voet. 'We leggen onze mobieltjes tijdens de live shows achter de bar en dan kijken we af en toe even hoe hij het doet', vertelt eigenares Daniëlle Paats. 'Soms komen er ook speciaal mensen voor Menno in het café en dan met name vrouwelijke fans. Laatst waren hier nog twee meisjes die kwamen kijken of Menno aan het werk was', lacht ze.

