Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Menno wordt vierde bij The voice of Holland: 'Ik stop nooit' Menno Aben | Foto: RTL

ALPHEN AAN DEN RIJN - De Alphense zanger Menno Aben is vrijdagavond gestrand in de finale van The voice of Holland. Hij kreeg in de eerste ronde de minste stemmen van de kijkers en is daarmee op de vierde plek geëindigd. 'Ik ben er tevreden mee. Ik dacht: ik ga gewoon genieten en dat is zeker gelukt', zegt Menno tegen Omroep West.

De 18-jarige zanger zong het nummer 'Make it rain' van Ed Sheeran. Zijn coach Ali B was supertrots. 'Ik vind dat hij erg is gegroeid sinds de blind auditions.'



De uitschakeling kwam voor Menno niet als een grote verrassing. 'De andere finalisten Dennis, Navorone en Patricia kwamen al snel naar boven als favoriet, ondanks dat ik misschien favoriet was bij veel meisjes.'

'Ik heb genoten' De uitschakeling kwam voor Menno niet als een grote verrassing. 'De andere finalisten Dennis, Navorone en Patricia kwamen al snel naar boven als favoriet, ondanks dat ik misschien favoriet was bij veel meisjes.' De Alphense zanger gaat hij niet bij de pakken neerzitten. 'Ik stop nooit, ik ga nu eigen nummers schrijven.' Hij kijkt met een goed gevoel terug op zijn deelname aan The Voice. 'Zoals Ali al aangaf, ben ik erg gegroeid. Ik heb zeker genoten.' Utrechter Dennis van Aarssen heeft de talentenjacht gewonnen.



LEES OOK: Ouders The Voice-finalist zijn apetrots: 'We gunnen het hem zo'