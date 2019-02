Florence tijdelijk niet bereikbaar voor thuiszorgcliënten

RIJSWIJK - Het hoofdkantoor van zorginstelling Florence in Rijswijk had vrijdagavond te kampen met een telefoonstoring. Hierdoor konden 3400 thuiszorgcliënten niet met Florence bellen.

De storing aan de Laan van Vredenoord werd veroorzaakt door een algehele storing bij Tele2, meldt een woordvoerder van de brandweer. Naast 3400 thuiszorgcliënten, werden ook 16 verzorgingshuizen getroffen.

De storing begon rond 20.30 uur en was rond 23.00 uur opgelost. 'Er is direct een crisisteam in werking gesteld', zegt een woordvoerder van Florence. 'Er zijn medewerkers opgeroepen, die hebben extra rondes gelopen.'



'Weer bereikbaar'

Of er cliënten zijn getroffen door de storing, kan de woordvoerder niet zeggen. 'Al onze systemen zijn weer bereikbaar. We zijn een inventarisatie aan het maken en checken of er oproepen zijn geweest op dat moment.'