Uitdrukkingen Haagse Paul van Vliet komen in Dikke Van Dale: 'Totale verrassing'

DEN HAAG - Verschillende uitdrukkingen waarmee de Haagse cabaretier Paul van Vliet de Nederlandse taal heeft verrijkt, krijgen een plek in de Dikke Van Dale. Dat heeft hoofdredacteur Ton den Boon vrijdag bekendgemaakt in het programma Volgspot.

Het gaat om woorden of zinsneden die zich volledig hebben 'losgezongen' van de cabaretier, aldus Den Boon. 'In taal is anoniem worden geciteerd het allerhoogste dat je kan bereiken', legt hij uit. 'Van Vliet heeft een hele reeks uitdrukkingen aan de Nederlandse taal toegevoegd die we nu veelvuldig gebruiken zonder aan hem te danken.'

Als voorbeeld noemt de hoofdredacteur de quote 'te groot voor de poppen, te klein voor de kerels' uit het iconische lied Meisjes van dertien. 'Deze uitspraak zie je nog geregeld terug in kranten, bijvoorbeeld in rechtbankverslagen van zedenzaken met minderjarigen. Maar ik las laatst ook een voetbalvariant die sprak over een voetballertje dat te groot voor de A-tjes is, maar te klein voor de kerels.'



Majoor Kees

Ook de uitdrukking 'Vragen? Geen vragen!' van het typetje Majoor Kees wordt nog met grote regelmaat gequote in geschreven teksten, stelt Den Boon. Tekst loopt door na video.



Maar de 'winnaar' is volgens de maker van de Van Dale de uitdrukking 'leuke dingen voor de mensen', die Van Vliet ooit gebruikte in een sketch waarin hij een boer speelde. 'Deze term tref je zeker wekelijks aan in een krant; dat is zo gangbaar geworden dat het tot het vaderlandse idioom is gaan behoren.' Tekst loopt door na video.



'Totale verrassing'

Paul van Vliet had zaterdagochtend nog geen idee dat zijn uitdrukkingen een plek krijgen in de Dikke van Dale. Hij is vooral benieuwd welke uitspraken er dan zijn opgenomen. Als hem de uitspraken worden voorgelezen zegt hij: 'Ja, die zijn inderdaad van mij ja. Hartstikke leuk. Ik had echt geen idee. Totale verrassing.'

De 83-jarige Van Vliet maakte vorige jaar bekend te stoppen met optreden, nadat hij vanaf de jaren vijftig vrijwel doorlopend op het podium stond. Van Vliet is niet de eerste cabaretier die met eigen uitdrukkingen in de Van Dale komt te staan. Eerder maakte Den Boon ook bekend dat Paul Haenen een vermelding heeft verdiend.