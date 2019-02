'Span draden op je dak tegen meeuwenoverlast'

DEN HAAG - Het broedseizoen van de meeuwen komt er weer aan en daarom roept de gemeente Katwijk inwoners op om de daken meeuwonvriendelijk te maken. De gemeente adviseert metalen draden te spannen op platte daken, dakranden en nokken van schuine daken. Ook kunnen er pinnen of netten geplaatst worden.

Meeuwen zijn beschermde dieren, dat betekent dat het wettelijk verboden is ze te verstoren of verjagen tijdens het broedseizoen. Kortom, doe je niets om je dak te beschermen tussen april en juli dan zit je het hele seizoen met de overlast. De overlast begint al in deze maand, wanneer de meeuwen naar een broedplek zoeken.

De overlast is het grootst als de jonge meeuwen leren vliegen. Dat gebeurt ongeveer 35 dagen nadat ze uit het ei zijn gekropen. De vlieglesperiode duurt ongeveer totdat ze 49 dagen oud zijn.



Potentieel nestmateriaal

De gemeente Katwijk spoort de inwoners aan regelmatig het dak op te gaan om potentieel nestmateriaal, zoals takjes en mos, te verwijderen. Dat mag van eind augustus t/m maart, buiten het broedseizoen.

Sinds 2014 mogen meeuwen in Katwijk niet meer gevoerd worden. Daarom waarschuwt de gemeente extra voor agressieve meeuwen. In hun zoektocht naar voedsel of ter verdediging van hun nest kunnen meeuwen agressief zijn. Zet geen vuilniszakken op straat en sluit afvalbakken goed af.