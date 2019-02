Deel dit artikel:













Politie waarschuwt voor klussende oplichters Foto: John van der Tol

DEN HAAG - De politie in Den Haag waarschuwt voor Engelstalige klusjesmannen in de wijk Benoordenhout. Meerdere mensen hebben bij de politie melding gemaakt van de klusjesmannen. Het zijn oplichters en de politie waarschuwt om niet met ze in gesprek te gaan.

Ook adviseert de politie om 112 te bellen als de Engelstalige klusjesmannen ergens worden gezien. De zogenaamde klusjesmannen duiken geregeld op. Vorig jaar waren ze bijvoorbeeld ook actief in Gouda.