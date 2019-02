Scheveningen verwelkomt Mark Slats na soloreis van 214 dagen

WASSENAAR - De Wassenaarse zeiler Mark Slats is zaterdag feestelijk onthaald in de haven van Scheveningen. Hij heeft net de Golden Globe Race, een soloreis van 214 dagen, achter de rug. Slats finishte twee weken geleden als tweede in het Franse Les Sables d'Olonne.

Tientallen mensen waren bij de aankomst van Slats. Over het leven van de zeiler is een boek geschreven. Dat is nu klaar. Held op Zee is zaterdag officieel gelanceerd.

De Golden Globe Race is mede een uitdaging omdat er geen moderne communicatieapparatuur gebruikt mag worden, net als tijdens de eerste editie van de race, in 1968. Het motto van de race is dan ook: 'Sailing like it's 1968'.





Hond Sammy





Het was niet de eerste lange tocht van de solozeiler. Al in 2004 begon hij samen met zijn hond Sammy aan de tocht Oceans2Cross, waarbij hij in 205 dagen 27.000 zeemijlen aflegde.





De Golden Globe Race werd dit jaar gewonnen door de Fransman Jean-Luc van den Heede, die twee dagen eerder aankwam.

