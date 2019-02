De Wolf pakt prooi af van Van Leeuwens Rijnsburgse Boys

RIJNSBURG - Met een 2-0 voorsprong na 35 minuten voetballen leek het Rijnsburgse Boys van trainer Wilfred van Leeuwen af te steven op een zege. Het Spakenburg van coach John de Wolf kwam terug in de wedstrijd en boekte uiteindelijk een 4-2 overwinning.

Door een vrije trap van Thomas Bakker en een intikker van Furghill Zeldenrust zat Rijnsburgse Boys in een zetel de eerste helft. Vlak voor rust maakte Philip Ties uit een strafschop nog wel een tegentreffer.

De tweede helft tapte Spakenburg uit een ander vaatje. In de 58ste minuut maakte Olaf van der Sande de 2-2 en even later was het wederom Ties die doel trof. Kevin Sterling maakte in de 87ste minuut de beslissende 4-2. Uiteindelijk was de 4-3 van Zeldenrust alleen voor de statistieken.

Scoreverloop Rijnsburgse Boys - Spakenburg: 3-4 (2-1)



1-0 Bakker

2-0 Zeldenrust

2-1 Ties

2-2 Van der Sander

2-3 Ties

2-4 Sterling

3-4 Zeldenrust



