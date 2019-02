Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Katwijk pakt slechts punt in titelstrijd, SJC onderuit tegen degradatiekandidaat Richonell Margareth van Jong Vitesse gaat het kopduel aan met Michiel van Dam van Katwijk | Foto: Orange Pictures

REGIO - VV Katwijk heeft dure punten verspeeld in de strijd om het kampioenschap in de tweede divisie. Door het 1-1 gelijkspel uit bij Jong Vitesse werd amper geprofiteerd van de nederlaag van koploper AFC. SJC heeft in de derde divisie een gevoelige tik gekregen van degradatiekandidaat De Dijk. De Amsterdammers wonnen met 3-1.

Het hoogtepunt van Jong Vitesse - Katwijk lag tussen de 23ste en 25ste minuut. Eerst scoorde Lars ten Teijen de 1-0 voor de beloften van Vitesse, anderhalve minuut later trok Norair Mamedov de stand alweer gelijk. Het lukte Katwijk in het vervolg van de wedstrijd niet om de belangrijke winnende treffer te maken. Op de ranglijst was het gat tussen SJC en De Dijk elf punten in het voordeel van de Noordwijkers. De hoofstedelingen hebben dat teruggebracht tot acht punten door met 3-1 van de mannen van Sjaak Polak te winnen. Sven Wisselink maakte de treffer voor Sint Jeroens Combinatie. Scoreverloop Jong Vitesse - Katwijk: 1-1 (1-1)

1-0 Ten Teijen

1-1 Mamedov Scoreverloop De Dijk - SJC: 3-1 (1-0)

1-0 Verwey

2-0 Christophersen

3-0 Ahannach

3-1 Wisselink