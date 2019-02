'Reageren op foutjes van Ajax, alert zijn en op de counter loeren, dan kan ADO gelijk spelen'

DEN HAAG - Vanaf dit seizoen doen we bij Omroep West Sport iets nieuws op de vrijdag: de toto. Iedere week laten we een prominent uit de regio vijf voetbalwedstrijden voorspellen. Deze keer acteur en presentator Bas Muijs. Hij denkt dat ADO Den Haag een punt pakt tegen Ajax.

Bas, wanneer heb je voor het laatst een amateurwedstrijd gezien?

'Pfoeh, dat is wel een tijdje geleden. Ik denk dat het een wedstrijd was die ik zelf speelde in de zaal. In de weekenden ben ik vooral bij mijn kinderen. Die willen dan naar buiten en dan gaan we naar het strand of het bos.'

'Het is niet zo dat ik een verbod heb van mijn vriendin. Maar ik speel zelf al veel voetbal, ga naar ADO toe of kijk wedstrijden thuis op de bank. Dan zou het niet worden gewaardeerd als ik in het weekend ook nog wedstrijden ga kijken.'





Laten we beginnen: Scheveningen tegen VVSB, een kraker onderin de tweede divisie. Wie gaat er winnen?

'Ik denk dat Scheveningen dat gaat winnen. Ik gun het die club van harte. Maar je wilt natuurlijk een goede verklaring hebben. Het thuisvoordeel gaat een rol spelen en Scheveningen is de winterstop prima uitgekomen. VVSB niet echt. Daarom denk ik dat Scheveningen wint.'

Dan de volgende Rijnsburgse Boys tegen Spakenburg. Een echte amateurklassieker.

'Dat kun je wel zeggen inderdaad. Altijd mooi als Spakenburg op bezoek komt. Trainer John de Wolf wil niet verliezen in de Bollenstreek. Hij woont er vlakbij. Ik denk alleen niet dat hij wint. Een gelijkspelletje. Ik denk dat het 1-1 wordt.'

Quick Boys kan weer naar boven kijken. Maar winnen ze van Harkemase Boys?

'Hier speelt het thuisvoordeel ook weer een rol. Zeker gezien het feit dat ze weer aan de weg aan het timmeren zijn. Om het diplomatiek uit te drukken: een 2-0 overwinning is niet uit te sluiten.'

'In de tussenstand van de toto sta ik er niet florissant voor. Dus ik kan niet zomaar gekke uitslagen voorspellen. Noteer maar: een overwinning voor Quick Boys.'

Westlandia tegen JVC Cuijk. Wie pakt de punten?

'Oehh, dat is een lastige. Westlandia is natuurlijk slecht begonnen aan het seizoen, maar ze klimmen langzaam maar zeker. Puur op basis van de ranglijst zeg ik dat Westlandia wint. Het is een aardig reisje voor die jongen van Cuijk naar Naaldwijk en het wordt een aardig reisje terug.'

Dan de belangrijkste wedstrijd van het weekend. ADO Den Haag tegen Ajax. Bij de heenwedstrijd zei Randy Wolters: 'Ik krijg het mijn strot niet uit, maar ADO verliest van Ajax.' Gaat ADO nu wel stunten?

'Dat was die 5-1, met die schitterende treffer van Aaron Meijers. Dat weet ik nog wel. Maar thuis is het een heel ander verhaal. ADO heeft thuis tegen Zwolle bewezen dat ze goed kunnen spelen, tegen teams waar het zelf niet het spel hoeft te maken. Dat gaan ze tegen Ajax zeker doen.'

'Reageren op foutjes van Ajax, alert zijn en op de counter spelen. Op die manier moeten we hopen dat er een puntje inzit en misschien wel meer.'

'Ik ga voor een 1-1 met een doelpunt van Tom Beugelsdijk. Hij speelde tegen PEC Zwolle enorm goed. Het stadion wordt gek als hij scoort. Ajax heeft laten zien dat het in de problemen kan komen. Ze verloren van Heracles. NAC hield het 38 minuten vol. Als we geconcentreerd spelen en dezelfde tactiek toepassen als NAC dat deed, dan is er misschien wel een puntje te pakken.'

