LEES TERUG: Ajax-supporters demonstreren in Den Haag Demonstratie Ajax fans in Den Haag | Foto: Regio 15 Politie op het Malieveld | Foto: Omroep West

DEN HAAG - De demonstratie van Ajax-fans in Den Haag is afgelopen. Even na twee uur vanmiddag zijn de vijf bussen met demonstranten weer vertrokken naar Amsterdam. De Ajax-aanhangers hebben uiteindelijk gedemonstreerd bij het Internationaal Strafhof aan de Oude Waalsdorperweg. Ze zijn boos, omdat ze al jaren niet welkom zijn bij wedstrijden van ADO Den Haag.

De Ajax-fans zouden oorspronkelijk naar het Malieveld gaan. Maar volgens de politie was de sfeer daar te grimmig geworden, nadat er zich tientallen ADO-aanhangers hadden verzameld. Die zijn door de politie ingesloten, en hebben één voor één het Malieveld mogen verlaten nadat ze zich gelegitimeerd hadden. Minstens één persoon is aangehouden, laat de politie weten. Ajax won de wedstrijd tegen ADO met 1-5. LEES HIER HET LIVEBLOG TERUG.