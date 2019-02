Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Opstelling ADO Den Haag: Malone vervangt Troupée tegen Ajax ADO Den Haag-speler Dion Malone | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - Rechtsback Giovanni Troupée heeft te veel last van een blessure om te spelen tegen Ajax. Zijn plek in de verdediging wordt ingenomen door de multifunctionele Dion Malone. Troupée was vorige week nog matchwinner voor ADO. Hij scoorde het enige doelpunt tegen PEC Zwolle, waardoor ADO met 1-0 won.

John Goossens heeft tegen Ajax zijn tweede opeenvolgende basisplaats te pakken. De middenvelder speelde in de jeugd van de Amsterdammers, maar brak nooit door bij Ajax. Voor de overige postities stuurt Fons Groenendijk de gebruikelijke namen het veld in. Vandaag is de wedstrijd natuurlijk te volgen op Radio West. Vanaf 11.30 uur is de uitzending op 89.3 FM en via deze link. Jim van der Deijl en Dennis Weening doen live commentaar vanuit het Cars Jeans Stadion.

LEES OOK: Vijf bussen met Ajax-fans komen naar Malieveld