Strijdend ADO Den Haag verliest met geflatteerde cijfers van Ajax

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft met ruime cijfers verloren van Ajax. In het Cars Jeans Stadion werd het 1-5 voor de Amsterdammers. Een geflatteerde uitslag. Met name in de eerste helft deed ADO niet onder voor de nummer twee van de eredivisie.

ADO begon scherp en agressief aan het duel met Ajax. Het eerste half uur creëerde ADO een aantal kansen met voorzetten op Tomáš Necid. De Amsterdammers konden daar één doelpoging van Kasper Dolberg tegenover zetten.

Na dertig minuten miste David Neres een enorme kans voor Ajax. Het was het startschot voor een hectisch laatste kwartier van de eerste helft. ADO kwam op voorsprong door Nasser el Khayati. De aanvallende middenvelder schoot een bal snoeihard achter de Ajax-doelman.

Penalty door VAR

In de laatste vijf minuten voor rust sloeg Ajax twee keer toe. Eerst was het Donny van de Beek die ADO-keeper Robert Zwinkels omspeelde en de gelijkmaker binnenschoot. Vlak voor rust kwamen de Amsterdammers op voorsprong door een benutte penalty van Ajax. Die werd verkregen nadat Aaron Meijers volgens de VAR de wegdraaiende Dolberg had onderuitgehaald.

Na rust toonde had het spel hetzelfde patroon als tijdens de eerste helft. Ajax dicteerde het spel en ADO kwam eruit met gevaarlijke counters. Maar het echte vuurwerk zoals in de eerste helft bleef achterwege.



Haags kwartiertje

Op het moment dat het Haags kwartiertje startte, schoot Ziyech de 3-1 op het scorebord. Vanaf rand zestien knalde hij raak en liet doelman Zwinkels kansloos. Vlak daarna bracht Tom Beugelsdijk, Lex Immers in stelling. De middenvelder kopte net over.

Na een soepele aanval scoorde Dolberg de 1-4 voor de Amsterdammers.Het slotakkoord was voor Hakim Ziyech. De technicus schoot de 5-1 binnen na een fout bij ADO. De marge van vier doelpunten was geflatteerd. De Amsterdammers waren over de hele wedstrijd gezien beter, maar ADO bood genoeg weerstand, dit kon niet in doelpunten worden omgezet.

Scoreverloop ADO Den Haag - Ajax: 1-5 (1-2)



1-0 El Khayati

1-1 Van de Beek

1-2 Tadic

1-3 Ziyech

1-4 Dolberg

1-5 Ziyech

Opstelling Ajax: Onana, Mazraoui, De Ligt, Blind, Tagliafico, Van de Beek, Ziyech ('88 Labyad), De Jong, Neres, Dolberg ('75 Huntelaar), Tadic ('75 Schöne)

Scheidsrechter: Manschot

Gele kaarten: Meijers (ADO Den Haag) Neres (Ajax)

Rode kaarten: x