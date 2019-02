Deel dit artikel:













Verwarde man Haagse Vierhoutenstraat voor de tweede keer aangehouden Politie in actie in Haagse Vierhoutenstraat | Foto: Regio15

DEN HAAG - Grote inzet van de politie zondagmorgen in de Vierhoutenstraat in Den Haag. Een verwarde man zorgde daar voor overlast in een woning. Het ging om dezelfde man die daar afgelopen week ook al voor problemen zorgde. Er was een arrestatieteam ter plaatse, maar uiteindelijk kon de man omgepraat worden door agenten.

De man is aangehouden en zal worden overgedragen aan, wat een woordvoerder van de politie noemt, het zorgkader. Daar zal de man de hulp krijgen die hij nodig heeft. Vanwege alle commotie was de Vierhoutenstraat enige tijd afgezet. LEES OOK: Verdubbeling meldingen verwarde personen in vier jaar tijd