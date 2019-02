Deel dit artikel:













ADO-middenvelder Lex Immers: '1-2 of 1-3 zou een terechte uitslag zijn' Frenkie de Jong in duel met Lex Immers | Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - Tot de 1-3 van Hakim Ziyech was ADO Den Haag – Ajax een redelijk gelijkopgaande strijd. 'We hebben een mooie pot voetbal op de mat gelegd', vond ADO-middenvelder Lex Immers. 'We hebben zeventig minuten goed tegenstand geboden. Uiteindelijk breekt het verzet. 1-2 of 1-3 zou een terechte uitslag zijn geweest.'

'De eerste helft heeft Ajax niet veel kansen gehad', vervolgt Immers. 'Ik heb veel energie in de eerste helft gelegd om druk te zetten op Frenkie de Jong. We hebben als ploeg zijnde goed gespeeld. Toen kwamen we ook nog op voorsprong door een prima goal van Nasser El Khayati.' Daarna ging het mis voor ADO. 'Normaal gesproken moet je ervoor zorgen dat je bij een 1-0 vlak voor rust op voorsprong blijft staan', weet de ervaren middenvelder. 'Dan krijgen we twee tegendoelpunten vlak achterelkaar. Bij goal één dribbelt Daley Blind door de verdediging en bij de tweede beslist de VAR dat het een penalty was.'

'VAR-moment met Goossens' Nasser el Khayati is het eens met zijn teamgenoot. 'We moesten de 1-0 vasthouden. In plaats daarvan krijgen we twee doelpunten tegen. Een door een penalty met de VAR. Bij dat VAR-moment gaat een situatie met John Goossens vooraf, vervolgens krijgt Ajax een penalty. Dat gebeurt vaker. Dat er voorafgaand aan een penalty of doelpunt die door de VAR wordt toegekend dingen (overtredingen red.) gebeuren.'





