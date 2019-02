Deel dit artikel:













Westlandia lijdt eerste nederlaag van 2019 in doelpuntenfestijn Giovialli Serbony (l) in duel met Roel van de Sande van JVC Cuijk. (Foto: Orange Pictures)

REGIO - Westlandia is niet langer meer ongeslagen in 2019. De Naaldwijkers moesten zondag in een waar doelpuntenfestijn tegen JVC Cuijk de eerste nederlaag van dit jaar slikken. De bezoekers uit Noord-Brabant waren met 3-4 te sterk voor de ploeg van Edwin Grünholz. Vorige week kwam er al een einde aan de zegereeks van de Naaldwijkers. Na vijf overwinningen op rij eindigde het duel tegen OJC Rosmalen in een 1-1 gelijkspel.

In de eerste helft vielen er al drie van de zeven doelpunten te noteren. Cuijk ging met de voorsprong de rust in, nadat het via een strafschop aan de leiding was gekomen. Al snel deed Westlandia via Can Memisoglu iets terug, maar in de eerste helft wisten de bezoekers toch opnieuw weer op voorsprong te komen. Cuijk begon sterk aan de tweede helft en wist meteen in de eerste minuut de marge naar 1-3 te tillen. Giovialli Serbony bracht vanaf de penaltystip na iets meer dan een uur de spanning terug, maar die verdween weer toen Cuijk op 2-4 kwam. Direct na die tegentreffer schoot Brandon Tichem de 3-4 binnen. Een spannend laatste kwartier volgde, met behoorlijk wat kansen voor Westlandia, maar een goal viel er niet meer.

Eén goal Quick ging zondag op eigen veld onderuit tegen de nummer drie van de ranglijst, SV Oss 1920. De enige goal van de middag viel na iets meer dan twintig minuten spelen. HBS pakte een punt op bezoek bij OFC. Het duel eindigde zoals het begon: 0-0. Door de overwinning van Quick '20, dat ook onderaan bungelt, is HBS wel afgezakt naar de laatste plaats in de derde divisie zondag. Scoreverloop Westlandia - JVC Cuijk 3-4 (1-2):

0-1 Alakmak

1-1 Memisoglu

1-2 Schoonhoven

1-3 Schoonhoven

2-3 Serbony

2-4 Graat

3-4 Tichem

Scoreverloop Quick - SV Oss 1920 0-1 (0-1):

0-1 Van Sonsbeek

Scoreverloop OFC - HBS 0-0 (0-0)