Eén maand tot de Provinciale Statenverkiezingen: dit doet Omroep West

REGIO - Op woensdag 20 maart 2019, over een kleine maand, zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten Zuid-Holland. Omroep West pakt uit met verhalen, reportages en debatten vooraf en tijdens de verkiezingen. En we helpen je bij het maken van een keuze op wie je straks kunt stemmen.

Op de verkiezingspagina vind je verhalen over de Provinciale Staten en de Waterschappen (waar je dan ook voor stemt). Je leest wie de lijsttrekkers zijn en waar ze voor staan. Wat zijn de belangrijkste thema’s en wat zeggen de verschillende partijen daarover?

Vanaf maandag trappen we online dagelijks af met de 60 seconden Westdoc. Alle lijsttrekkers voor de Provinciale Statenverkiezingen passeren de revue en vertellen ons in één minuut wat voor hen belangrijk is en waarom.



Doe de quiz!

Een week voordat je naar de stembus mag kun je online meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen Quiz, want wat weet jij eigenlijk over de provincie. Test dus je kennis!

Als je nog niet weet op wie je moet stemmen 20 maart dan kun je de hulp inschakelen van de StemWijzer en Kieskompas. Aan de hand van tientallen stellingen over de belangrijkste thema’s kom je erachter welke partijen hetzelfde over die zaken denken als jij.



Lijsttrekkersdebatten

Ook de lijsttrekkersdebatten kunnen je straks helpen bij het maken van een keuze. Op maandag 4 maart is het eerste debat op Radio West tussen 18.00-19.00 uur in het programma Studio Haagse Bluf. Daarna volgen er nog twee debatten op de radio; op maandag 11 en maandag 18 maart. Op de 18de kun je vanaf 18.00 uur ook naar TV West kijken voor het lijsttrekkersdebat.



Verkiezingsavond zijn we er bij

Op de verkiezingsavond zenden we op Radio West live uit. We volgend de uitslag in het Provinciehuis op de voet en analyseren. Ook online kun je alle uitslagen terugvinden.