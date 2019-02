Deel dit artikel:













PVV’er Henk de Vree wil 'stoppen met klimaatonzin' Henk de Vree, statenlid Provincie Zuid-Holland I Foto: Omroep West

REGIO - In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen maakt Omroep West 60 seconden durende videoportretten van alle lijsttrekkers. We trappen af met PVV’er Henk de Vree. Hij is al 8 jaar statenlid van Zuid-Holland. Sinds 2014 is hij ook fractievoorzitter. Bij de vorige verkiezingen behaalde zijn partij 8 zetels. Met een felle campagne tegen Rutte en over ‘klimaatonzin’ hoopt hij dat aantal zetels opnieuw te halen.