Krikke: "Nog te vroeg om iets te zeggen over volgende ADO - Ajax wedstrijden"

DEN HAAG - Volgens burgemeester Pauline Krikke is het nog te vroeg om te zeggen welke invloed de Ajax-demonstratie op volgende wedstrijden heeft. Ajaxsupporters demonstreerden vandaag in Den Haag, omdat ze weer bij de uitwedstrijden van Ajax in het ADO-stadion willen zijn.

Zondag kwamen vijf bussen met Ajax-supporters naar Den Haag om te demonstreren tijdens de wedstrijd ADO – Ajax. Die demonstratie was gepland op het Malieveld, maar omdat daar honderden ADO-supporters zich hadden verenigd besloot Krikke de Ajacieden naar een andere locatie te sturen. “Ik ben blij met het besluit om de demonstratie naar het Internationaal Strafhof te verplaatsen. Die heeft gemaakt dat het rustig is gebleven in de stad.”

Op het Malieveld hadden rond 11.30 uur zo’n honderd ADO-supporters zich verzameld. Het leek erop dat ze de confrontatie met de Ajacieden aan wilden gaan. De politie was in grote getale aanwezig en wist de groep met politiepaarden, ME-agenten en meerdere politiebusjes in te sluiten. “De politie inzet van vandaag waardeer ik zeer”, licht Krikke toe.

Andere locatie

Toen de vijf bussen met Ajax-supporters aanrijdend waren, besloot Krikke samen met de politie en het OM om de Ajacieden naar een andere plek te sturen. “We hebben iedere keer de situatie bekeken. We wisten natuurlijk dat er groepen op het Malieveld waren en daaromheen.” De ruim tweehonderd Ajacieden kwamen rond 13.00 uur aan op het Internationaal Strafhof en ook daar wist de politie de groep op dezelfde plek te houden. “Het Internationaal Strafhof is een erkende grote demonstratielocatie en hiermee hebben we gezorgd dat de demonstratie ordelijk is verlopen.”

Of de Ajax-supporters in de toekomst welkom zijn in de Haagse stad, is nog onbekend. Volgens Krikke is het te vroeg om al gevolgen voor volgende wedstrijden aan vandaag te verbinden. “Er is heel veel nagedacht of de Ajacieden weer naar het ADO-stadion kunnen komen. Het blijkt dat het draagvlak onder de ADO-supporters niet vreselijk groot is om de Ajax-supporters weer toe te laten. Daarom heb ik uiteindelijk ook gezegd: geen uit-supporters bij de wedstrijd ADO – Ajax.”