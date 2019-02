Kaagbaan op Schiphol voorlopig dicht

REGIO - De Kaagbaan op Schiphol gaat zondagavond twee weken dicht vanwege onderhoudswerkzaamheden. De op één na drukste start- en landingsbaan van de luchthaven is tot maandagochtend 11 maart gesloten.

Tijdens het onderhoud worden het asfalt en de baanmarkering vernieuwd en zal voor zover mogelijk de baanverlichting worden vervangen door led. Ook wordt bij de Kaagbaan gewerkt aan de voorbereiding van de aanleg van een extra taxibaan bij het viaduct over de A4.

Het vliegverkeer wordt in de periode verdeeld over de Aalsmeerbaan, de Buitenveldertbaan en de Zwanenburgbaan. De luchthaven laat weten dat in de nacht bij voorkeur gebruik wordt gemaakt van die laatste.