PvdA: 'Meer woningen zonder weilanden op te offeren' Anne Koning, statenlid Provincie Zuid-Holland I Foto: Omroep West

REGIO - In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen maakt Omroep West 60 seconden durende videoportretten van alle lijsttrekkers. Dinsdag is het de beurt aan PvdA’er Anne Koning. Zij was eerder wethouder in Delft en zit al 8 jaar voor de PvdA in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Al sinds haar studententijd maakt ze zich hard voor de bouw van meer woningen. Maar dat mag van haar niet ten koste gaan van groen.