Schaatser Kjeld Nuis derde op wereldkampioenschap sprint

DEN HAAG - Kjeld Nuis uit Zoeterwoude heeft de bronzen plak gepakt bij het wereldkampioenschap sprint in Heerenveen. Hij moest de Rus Pavel Koelizjnikov en de Japanner Tatsuya Shinhama voor laten gaan.

De uit Hoogmade afkomstige Kai Verbeij werd vijfde op het WK. Hij werd vooraf als een van de grote kanshebbers op de wereldtitel gezien.

Kjeld Nuis won beide duizend meters die op het programma stonden. Hij moest alleen te veel tijd toegeven op de beide vijfhonderd meters die gereden werden. Daardoor kon Koelizjnikov zijn derde wereldtitel pakken. Hij was in 2015 en 2016 ook al de beste sprinter van de wereld.





