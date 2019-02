Deel dit artikel:













50PLUS: 'Een stem voor ouderen die dat zelf niet kunnen' Willem Bakx I Foto: Omroep West

REGIO - Willem Bakx was jarenlang actief als ondernemer in de gezondheidszorg. Veel ouderen kwamen bij hem op de behandeltafel. Nu hij de 65 nadert, zet hij zich in voor de groep ouderen als geheel. Met 50PLUS wil hij een verandering in de maatschappij bewerkstelligen.