West Wekker: het dak gaat eraf in Zuidplas en spoorwerkzaamheden tussen Den Haag en Rotterdam

REGIO - Goedemorgen! Als jij kinderen of kleinkinderen hebt, dan weet je dat het de komende week voorjaarsvakantie is. Woon je in de gemeente Zuidplas, dan ben je door de wethouder uitgenodigd om met de kinderen te komen kijken naar het gemeentehuis. Daar wordt namelijk het dak opgetild. Heb je geen vakantie en moet je gewoon werken: let dan even op als je met de trein reist, want er zijn werkzaamheden tussen Den Haag en Rotterdam.

Wat kun je vandaag verwachten:

* Reis je vandaag met de trein tussen Den Haag en Rotterdam, dan moet je op verschillende plekken rekening houden met werkzaamheden. Zo rijden er vandaag en morgen geen treinen tussen station Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal. Je kunt wel via Gouda rijden of gebruikmaken van de RandstadRail/Metrolijn E. Alle reizigersinformatie vind je hier.

* Het dak gaat er vandaag en morgen letterlijk af in Zuidplas! Het dak van het nieuwe duurzame gemeentehuis, wel te verstaan. Het wordt voor even van het gebouw getild, zodat de aannemer drie metershoge bomen het gebouw in kan hijsen. Wethouder Daan de Haas roept iedereen op om te komen kijken met de kinderen of kleinkinderen, omdat het voorjaarsvakantie is en de operatie een groot spektakel gaat worden.

* Het is voorjaarsvakantie en dat betekent dat er op veel plekken extra activiteiten zijn voor kinderen. In Den Haag is er bijvoorbeeld het theaterfestival Lentekriebels. In Theater Aan het Spui is het festivalhart. Voor de ingang staat een enorme kas vol met workshops en activiteiten. Bij SilverDome in Zoetermeer vieren ze deze voorjaarsvakantie carnaval. Zo wordt er een poging gedaan om de grootste polonaise van Nederland te vormen... op het ijs, wel te verstaan.

Het weer: het rustige en zonnige februariweer van afgelopen weekend gaat ook vandaag en morgen door. Vanmiddag kan het zelfs plaatselijk 16 graden worden. Vanaf woensdag komt er meer bewolking.



Beeld: MeteoGroup

Ga je de weg op? Check dan hier of er files zijn!



En dit moet je ook nog weten:

* Mogelijk wordt er vandaag een weerrecord behaald. De hoogste temperatuur die ooit in Nederland is gemeten op 25 februari was 15,1 graden in 1964. Misschien komen we daar dus net overheen. Het andere uiterste kan trouwens ook: in 1956 was het ruim 15 graden onder nul op 25 februari.

* Een heel ander soort recordpoging wordt vandaag gedaan in Delft. Op de Beestenmarkt wordt vanmiddag geprobeerd om in een minuut honderd flessen open te slaan.



Vanavond op TV West: Johan Gaat Scheiden

In ‘Johan gaat Scheiden’ duikt presentator Johan Overdevest in de wereld van afvalverwerking en recycling. Tien afleveringen lang gaat Johan scheiden: afval scheiden. Elke aflevering staat er een afvalstroom centraal zoals plastic, papier, glas, textiel en gft-afval. Maar komt al ons gescheiden afval niet toch op een grote hoop terecht? Johan zoekt het voor je uit!

Fijne dag!