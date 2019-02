Deel dit artikel:













Kijk uit waar je rijdt: de paddentrek is begonnen! Pad (Foto: Archief)

REGIO - Als je deze week aan het begin van de avond door een waterrijk gebied rijdt met de fiets of de auto, let dan goed op waar je rijdt. De paddentrek is namelijk begonnen. Dat is het jaarlijkse fenomeen waarbij de padden massaal hun winterverblijven verlaten en naar het water trekken om zich voort te planten.

De trek is dit jaar relatief vroeg gestart. Dat heeft te maken met de zachter winter. Afgelopen vrijdag zijn de eerste padden gesignaleerd. De dieren beginnen met de oversteek rond de avondschemering en gaan door totdat de zon weer opkomt. Ze komen tevoorschijn uit de grond, zodra de temperatuur hoger is dan zes graden. Omdat er jaarlijks veel dieren worden doodgereden, zijn op veel plaatsen in de regio vrijwilligers aanwezig om de padden een handje te helpen met oversteken. De vereniging KNNV organiseert de komende week overzetacties in onder meer Delft, Leidschenveen, Maasland, Ypenburg en Nootdorp. Op vijftien locaties zijn in totaal driehonderd vrijwilligers actief. Tijdens de paddentrek is de Kerkpolderweg in Delft tussen 19:00 uur en 22:00 uur afgesloten voor het autoverkeer.