Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Brandstichting in Voorburg: haspelwagen verwoest Brandende haspelwagen in Voorburg | Foto: Regio15

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Een brand in Voorburg heeft in de nacht van zondag op maandag een haspelwagen verwoest. Het vuur werd rond 03.00 uur ontdekt. De haspelwagen stond geparkeerd aan de Prins Bernardlaan. De brandweer zette schuim in om de brand te blussen. Volgens de politie was er sprake van brandstichting.

Het is de afgelopen tijd onrustig in Voorburg. Eerder waren er harde knallen te horen, vernielingen en autobranden. De politie heeft de haspelwagen meegenomen voor verder onderzoek. Zo hoopt men de daders van de brandstichting te achterhalen. LEES OOK: En weer is het raak in Leidschendam-Voorburg, zesde autobrand in acht dagen tijd