IN BEELD: Zeehonden genieten op het Scheveningse strand

DEN HAAG - Het prachtige lenteweer trok dit weekend veel bezoekers naar de kust. En niet alleen de mensen genoten van het mooie weer. De Haagse fotograaf Erik Rausch kwam drie zeehonden tegen tijdens zijn wandeling op het Scheveningse strand en maakte een prachtige fotoserie.

'Het gaat om een gewone en een grijze zeehond', aldus Rausch. De dieren zien er lief uit, maar hebben flinke tanden en kunnen bijten. Laat ze dus lekker liggen als je ze tegenkomt.

Ook de Dierenambulance Den Haag wijst er erop dat de zeehonden met rust gelaten moeten worden. 'Zeehonden en zeker de kleine pups moeten ook rusten. En zij doen dit op het strand of op een zandplaat. Gun ze die rust en gun ze de ruimte. Houd alsjeblieft afstand en lijn je hond even aan. En mocht je twijfelen over de gezondheid van de zeehond? Neem zelf geen actie, maar bel ons direct op 070 3282828.'