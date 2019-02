Verdachte gewapende overval Noordwijkerhout aangehouden

Gewapende over op snackbar | Foto: Birdseventspictures

NOORDWIJKERHOUT - Bij een gewapende overval op Eethuis Lucky Snack aan de Viaductweg in Noordwijkerhout heeft de politie zondagavond een verdachte aangehouden. Het gaat om een 19-jarige man uit Noordwijk. Bij de overval raakte niemand gewond.

De overvaller vluchtte uiteindelijk zonder buit. Agenten wisten hem later in de buurt van de snackbar aan te houden. Er wordt een onderzoek ingesteld naar de overval. De politie is op zoek naar mensen die mogelijk iets hebben gezien.

