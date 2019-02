Gouden koets naar carnaval in Zaltbommel

DEN HAAG - Na de grote brand in Zaltbommel op 15 februari, zat carnavalsvereniging De Wallepikkers in zak en as. De twee Bouwhallen waar meerdere vereningingen hun praalwagens hadden staan, brandden volledig af. Maanden is er keihard gewerkt en dan is ineens alles weg. De carnavalsoptocht in Mispelgat, zoals Zaltbommel dan heet, stond op losse schroeven. De Haagse Nel Kames las het nieuws en dacht direct: ik ga ze uit de brand helpen.

Samen met haar vriendin Yvonne Vrolijk heeft Nel het evenementenbureau Vrolijke Dames, maar dat waren ze aan het minderen. 'We hebben ook een pakhuis, dat wilden we verkopen en dat hebben we ook gedaan', vertelt Nel op Radio West. 'We hadden daarin heel veel spulletjes staan die we wilden verkopen, maar niemand had opslagruimte’. Het ging om grote spullen zoals een gouden koets, een rups, levende accordeons, lopende cadeaus en trommels en nog veel meer.

Nel pakte de telefoon en belde met De Wallepikkers. Die waren blij verrast en regelden direct dat de spullen zaterdag opgehaald werden. 'Ze waren heel blij, Yvonne en ik hebben zelfs een medaille gekregen', vervolgt de gulle gever. 'We hadden er zo’n heerlijk goed gevoel bij.' 'Anders hadden we al die spullen moeten vernietigen en nu was het een win-winsituatie'.



Optocht Mispelgat gered

Volgens Nel kan de carnavalsoptocht nu doorgaan. 'In de gouden koets kunnen de prins en de prinses worden rondgereden', zegt ze. Zelf is ze overigens geen carnavalsvierder. 'Ten eerste drink ik niet en ik ben al gek van mezelf'. 'Ik hou van feesten, maar ben geen carnavalsmens', zegt Nel. 'Het was gewoon een eer om het te doen'.