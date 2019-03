Commissaris van de Koning baalt van kapen provinciale verkiezingen door landelijke kopstukken

REGIO - Omroep West is deze week op stap met de Commissaris van de Koning voor de verkiezingsserie 'Zuid-Holland volgens commissaris van de Koning Jaap Smit'. Op woensdag 20 maart mogen we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Smit: Elke vier jaar zie je weer dat de verkiezingen gekaapt worden door landelijke onderwerpen en lijken ze te gelden als een soort rapportcijfer voor het zittende kabinet of gaat het om de samenstelling van de Eerste Kamer.

De CvdK baalt daarvan: ’Dat is jammer want er wordt weleens geklaagd over het feit dat niemand weet wat de provincie doet, maar op deze manier krijg je als provincie de kans niet om dat te laten zien. ‘ Maar wat doet de provincie eigenlijk en wat valt er te kiezen?



De Hollandse Duinen - Deel vier uit de verkiezingsserie 'Zuid-Holland volgens CvdK Jaap Smit

Zuid-Holland heeft het geluk te beschikken over een uitgestrekt strand- en duingebied. Zoals Meijendel dat naast natuur- ook een waterwingebied is. Het is onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen. 'Het is een prachtige plek en een beschermd gebied', vindt Jaap Smit. 'Als je daar kijkt dan zie je Scheveningen, daar ligt de zee en daar kijk je uit over de duinen.'

'Het is nauwelijks voor te stellen dat er politieke twistpunten zijn over deze prachtige natuur. Dat wil niemand toch veranderen? Toch gebeurt dat, zegt Smit. 'We hebben bijvoorbeeld een pittig debat gevoerd over het wel of niet toestaan van meer strandhuisjes. Maar het gaat ook over de omgang met het beschermde gebied. Sommige partijen willen dat daar meer mag dan andere partijen die het gebied willen houden zoals het nu is.'



'Verdiep je in wat er op provinciaal niveau te kiezen valt'

Provinciale Staten voeren nu en dan dus felle, politieke debatten volgens Smit. Toch gaat ook deze verkiezingscampagne de aandacht vaak uit naar landelijke, politieke kopstukken. Zij, op hun beurt lijken zich vooral druk te maken over wat de uitslag voor gevolgen heeft voor de samenstelling van de Eerste Kamer. De Statenleden kiezen namelijk via getrapte verkiezingen, de Eerste Kamerleden.

‘Het is het vooral belangrijk dat kiezers zich verdiepen in wat er in hun eigen buurt gebeurt en verdiep je in wat er op provinciaal niveau te kiezen valt', aldus Jaap Smit.