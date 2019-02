Reconstructie in moordzaak Haagse Albardastraat

DEN HAAG - Een reconstructie moet meer duidelijkheid bieden over wat zich afgelopen 16 september heeft afgespeeld in een huis op de Albardastraat in Den Haag. Daar werd een man van 46 doodgestoken. Zijn 28-jarige buurman Jerry B., die hiervoor werd aangehouden houdt vol dat hij handelde uit zelfverdediging. B. zegt dat zijn buurman hem aanviel terwijl ze iets aan het drinken waren.

'Ik heb er in toegestemd voor de rechtbank', zei B. over de reconstructie. 'Om te laten zien in wat voor gevaarlijke situatie ik heb gezeten. Ik heb me eigen alleen maar moeten verdedigen', aldus B. over het fatale incident in zijn huis.

De rechtbank had om een reconstructie gevraagd om 'beter zicht te krijgen wat er in de woning gebeurd is.' Daarvoor is nog geen datum gepland. Maar de officier van justitie hoopte dat dat nog deze week duidelijk kon worden. Ze verwacht de reconstructie te houden voor 6 mei. Verder is het onderzoek zo goed als klaar, zei ze op de zitting maandagochtend.



Spanningen tussen familie

Families van het slachtoffer en de verdachte werden in de rechtszaal van elkaar gescheiden. Tussen beide families zit veel spanning en woede, vertelde de rechter. 'Het is begrijpelijk dat er veel emotie is, maar het kan niet zo zijn dat dat hier in de zaal of op de gang wordt uitgevochten.'

De volgende zitting in deze zaak is op 7 mei. Tot die tijd zal de verdachte in de cel blijven.