Fietsen, fietsen en nog eens fietsen uit Delftse grachten gevist

DELFT - De gemeente Delft heeft in anderhalve dag ruim honderd fietsen uit de grachten gevist. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente. Delft begon eind vorige week met de jaarlijkse schoonmaakactie van de grachten.

Vrijdag werd de Buitenwatersloot en een deel van de Oude Delft leeggevist. Die dag werden al 61 fietsen gevonden. Maandag en dinsdag ging de opruimactie verder en kwamen in een paar uur tijd weer tientallen fietsen bovenwater. Ook vonden de schoonmakers winkelwagentjes.

De schoonmaakactie wordt ieder jaar gehouden. De dregboot volgt de route van de rondvaartboten die in maart weer gaan varen. ' Als we dat niet doen dan komt alle rommel in de schroeven van de rondvaartboten, da's niks,' aldus Johan Eijgelsheim van de baggerploeg.