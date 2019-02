Deel dit artikel:













Aangehouden ADO-fans weer vrij; merendeel krijgt boete Politie op het Malieveld | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Alle zes de ADO-fans die zondag werden aangehouden op het Malieveld in Den Haag zijn in de loop van de avond naar huis gestuurd. Dat meldt de politie. De groep had zich verzameld vanwege de komst van een groep Ajax-supporters die wilde demonstreren.

Drie van de ADO-fans werden aangehouden voor belediging en kregen een strafbeschikking van 400 euro. Een kreeg een bekeuring omdat hij zich niet kon legitimeren. Een vijfde werd aangehouden voor het afsteken van een rookpot. De zaak tegen een zesde verdachte werd geseponeerd. De man was aangehouden vanwege opruiing.

Protest Ajaxsupporters In totaal hadden enkele tientallen fans van ADO zich verzameld op het Malieveld voor de demonstratie van de Ajaxsupporters. Die wilden met de actie afdwingen dat zij weer welkom zouden zijn bij uitwedstrijden tegen ADO Den Haag. Burgemeester Krikke besloot de demonstratie te verplaatsen naar het terrein bij het Internationaal Strafhof, vanwege veiligheidsredenen. De tientallen supporters van ADO werden door de politie een tijdje ingesloten. Ze mochten één voor één het Malieveld verlaten nadat ze zich hadden gelegitimeerd. LEES OOK: LEES TERUG: Ajax-supporters demonstreren in Den Haag