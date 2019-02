Leidse horeca blij met nieuwe, versoepelde terrasregels

LEIDEN - Het zijn nog altijd zeven A4-tjes aan regels, maar de nieuwe regels van de gemeente Leiden zijn voor de Leidse horeca prima werkbaar. De regels zijn duidelijker omschreven waardoor er minder onduidelijkheden en uitzonderingen zijn. De afgelopen twee jaar klaagde de Leidse horeca steen en been over de strenge regels die Leiden hanteerde.

'We zijn hier zeker blij mee', zegt David Zock, bestuurslid van de Leidse afdeling van Koninklijke Horeca Nederland. 'We hebben nog niet iedereen kunnen spreken, maar het merendeel kan zich goed vinden in deze regels'.

Volgens Zock laten de regels zoals ze er nu liggen laten een stuk meer toe. Picknickbanken mogen nu bijvoorbeeld wel, net als kleur en grotere meubels. Ook een windscherm wordt nu toegestaan.



Onwerkbaar

De oude terrasregels waren onwerkbaar voor veel Leidse horeca-ondernemers. Burgemeester Lenferink wilde er met strenge regels voor zorgen dat het historische centrum van Leiden geen geweld aan gedaan zou worden met allerlei verschillende terrassen in de stad.

De regels gingen zelfs zo ver, dat tot in detail werd beschreven welke kleuren er wel -en niet op terras gebruikt mochten worden en hoe hoog een plantenbak maximaal mocht zijn.



Hoofdpijn

'We kunnen nu een hoofdpijndossier afsluiten', zegt Zock. 'We willen ons nu focussen op het nieuwe seizoen. Dit heeft te veel tijd en negatieve energie gekost.'

