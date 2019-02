Deel dit artikel:













Record in de regio: warmste 25 februari ooit gemeten Weerman Huub Mizee heeft even pauze | Foto: Omroep West

REGIO - Het is maandag de warmste februaridag ooit gemeten. 'Een record dus', zegt een bijna juichende Huub Mizee. 'Op het weerstation van Schiphol, dat goed bruikbaar is voor het noordelijk deel van Zuid-Holland, is het vandaag 17,6 graden geworden', meldt onze weerman. Het vorige record voor deze maand werd op 20 februari 1990 gemeten en bedroeg 16,6 graden.

Aan het begin van de middag is in De Bilt een temperatuur van 15,2 graden gemeten. Daarmee is het landelijk ook officieel de warmste 25 februari ooit geregistreerd. Het vorige record stond op 15,1 graden en werd gemeten in 1964.



Bij Hoek van Holland werd het rond het middaguur 17,7 graden. Ook in de rest van het land is het zacht. Normaal worden rond deze tijd temperaturen van 6 tot 8 graden gemeten.

'En het blijft zonnig' Bij Hoek van Holland werd het rond het middaguur 17,7 graden. Ook in de rest van het land is het zacht. Normaal worden rond deze tijd temperaturen van 6 tot 8 graden gemeten. Het voorjaarsachtige weer is na maandag nog niet voorbij. 'Ook morgen en overmorgen houdt het zonnige en overdag zeer zachte weer aan', belooft Huub. Het actuele weerbericht vind je op onze weerpagina.