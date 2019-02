'Ik vind dat ik daar mooi ben', bejaarde vrouw (86) ziet portretfoto van 59 jaar geleden terug

DEN HAAG - Hoe reageer je op een foto van jezelf die 59 jaar geleden is genomen? De 86-jarige An Dam laat er geen misverstand over bestaan: 'Wat een mooie foto, ik ben daar wel een stuk knapper, zeg!' An had geen idee dat ze het kiekje onder ogen zou krijgen. De aimabele dame is licht dement en zit in een verzorgingshuis. Haar dochter Marinka had de foto gespot na een oproep van professioneel fotograaf Ernst Lalleman.

Lalleman vond het grootbeeldnegatief van de foto jaren geleden samen met ruim tweehonderd andere negatieven in een verlaten pand aan de Prinsegracht in Den Haag. Ze bleken te zijn gemaakt in de jaren 1959 en 1960 door fotostudio Foto Americain aan de Wagenstraat, destijds een begrip in Den Haag. Na zijn vondst heeft Lalleman de negatieven door de jaren heen allemaal ontwikkeld.

Zijn volgende stap was een zoektocht naar de verhalen van de mensen op de foto's, zestig jaar na dato. Hij zette zijn unieke fotoverzameling vlak voor kerst op internet en deed een oproep. Inmiddels zijn er 35 namen en verhalen achterhaald. Eén van hen is An. Ernst Lalleman zocht haar zaterdag op in het verzorgingstehuis om haar de foto te geven die 59 jaar geleden is gemaakt.



Glimmende ogen

Gelijk wordt duidelijk dat Ernst en An een klik hebben. Wanneer dochter Marinka het bezoek aankondigt en Ernst met foto en al verschijnt, beginnen de ogen van An te glimmen. 'Ik vind het een prachtige foto, al ben ik het zelf', zegt ze. Ook blijkt ze erg gecharmeerd van de lange fotograaf.

Ernst gaat naast An op bed zitten en stelt vragen. Veel weet An niet meer van het moment dat de foto is gemaakt. Haar geheugen laat haar in de steek. Wel denkt ze dat ze toentertijd een jaar of 27 moet zijn geweest, wat haar dochter beaamt.



Verhalen achter mensen op foto's

Wanneer An wil weten wat Ernst eigenlijk komt doen, legt hij uit dat hij gefascineerd is door de verhalen achter de mensen op de oude foto's. Hoe leefden ze? Waar woonden ze? Gingen ze op de fiets? 'Altijd op de fiets!', roept An.

Wanneer het gaat over het werk dat ze vroeger deed, praat An honderduit. Ze heeft 16,5 jaar bij het consultatiebureau voor tuberculosebestrijding gewerkt, vertelt ze. Ook heeft ze in het Juliana Kinderziekenhuis gewerkt en in het café van haar ouders.

An en Ernst keuvelen door over voorbije jaren. 'Het leukste is; die foto was eigenlijk verloren, die was weg, totdat ik die negatieven vond. En nu komt het weer tot leven. En dan zie ik je ook nog in het echt', zegt Ernst. 'Ik jou ook', reageert An. 'Je bent best knap, hoor.' 'Zit je te flirten, An?' vraagt haar dochter. 'Ja, ik geloof het ook', zegt de bejaarde dame.

Met een dikke knuffel nemen Ernst en An afscheid.