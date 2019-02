Deel dit artikel:













Het dak gaat eraf! Nieuwe trappen in gemeentehuis Zuidplas gehesen Twee trappen werden via het dak het nieuwe gemeentehuis ingehesen | Foto: Omroep West

ZUIDPLAS - Een bijzonder gezicht maandag in Zuidplas: daar ging het dak van het nieuwe gemeentehuis er letterlijk af. De dakplaten werden even van het gebouw getild, zodat er twee trappen in het gebouw geplaatst konden worden. Dinsdag worden er nog drie metershoge bomen in het pand getakeld.

Ook dan gaat het dak er weer even af. Het gaat om drie langzaam groeiende bomen die vijftien meter hoog kunnen worden. Deze worden in de centrale ruimte van het gemeentehuis geplaatst. Benieuwd hoe deze verhuisklus eruitziet? Wethouder Daan de Haas (VVD) roept iedereen op om te komen kijken. Zaterdag 8 juni gaat het nieuwe gemeentehuis open voor publiek.





