Man opgepakt voor seksueel misbruik 16-jarig meisje

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - In Capelle aan den IJssel is maandag een 29-jarige man opgepakt. Hij wordt verdacht van seksueel misbruik van een 16-jarig meisje in Nieuwerkerk aan den IJssel. De politie kwam de man op het spoor na tips in diverse opsporingsprogramma's, waaronder Team West.

Het meisje was in februari 2018 op de scooter onderweg naar een feestje in Capelle aan den IJssel. Ze werd aangesproken door een man, die haar vroeg om een lift naar golfbaan Hitland in Nieuwerkerk aan den IJssel. Daar aangekomen bleek het clubhuis verlaten. Toen de twee terugreden over de Blaardorpseweg, zette de man een mes op haar keel.

In de bosjes werd ze seksueel misbruikt. Daarna nam de man haar mee naar een bankje op een afgelegen plek, waar hij hele verhalen over zijn leven vertelde en wit poeder snoof. Pas na een uur vroeg hij het meisje hem af te zetten in de wijk Schollevaar in Capelle. Op de plek van het misbruik vond de politie het mes en de riem van de dader.



Dertig tips

Het rechercheteam kreeg meer dan dertig tips binnen na de opsporingsprogramma's Team West, Opsporing Verzocht en Bureau Rijnmond. Mede dankzij die tips kwam de politie uit bij de verdachte man. Hij wordt verhoord.