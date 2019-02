Deel dit artikel:













West Wekker: Pro-formazitting over plofkraak en solozeiler Mark Slats komt langs

REGIO - Goedemorgen! Het belooft weer een zonnige dag te worden. Dat komt mooi uit, want in het gemeentehuis van Zuidplas worden enkele grote bomen geplaatst. Daarnaast buigt de rechtbank zich over een plofkraak in Nieuwkoop en wordt vanavond in Den Haag een ijshockeywedstrijd gespeeld zonder uitpubliek. Dit en meer lees je in de West Wekker!

Wat kun je vandaag verwachten?

In de Haagse rechtbank is een pro-formazitting over de plofkraak op een geldautomaat van de Rabobank aan het Kennedyplein in Nieuwkoop. Twee mannen uit Mijdrecht (19 en 23 jaar) werden half november opgepakt, zij zouden 37.565 euro hebben buitgemaakt.

Nadat gisteren letterlijk het dak eraf ging om twee trappen in het nieuwe gemeentehuis van Zuidplas te plaatsen, worden er vandaag nog drie metershoge bomen in het pand getakeld. Wethouder Daan de Vries (VVD) heeft iedereen opgeroepen om te komen kijken. Het gebouw gaat op zaterdag 8 juni open voor publiek.

En vanavond wordt de ijshockeywedstrijd tussen Hijs Hokij en AHOUD Devils gespeeld zonder Nijmeegse fans. Dat besluit heeft de Haagse thuisclub gisteren genomen in overleg met de politie. Tijdens de bekerfinale tussen beide clubs liep het eerder deze maand behoorlijk uit de hand.

Het wordt



Beeld: MeteoGroup Het wordt opnieuw zonnig . Bij weinig wind wordt het ongeveer 16 graden, langs de kust bij wind van zee ligt de temperatuur iets lager. Ga je de weg op? Check dan hier de files. En dit moet je ook nog weten:

Solozeiler Mark Slats uit Wassenaar is vanavond te gast in het programma Studio Haagsche Bluf op Radio West. Hij werd zaterdag als een held onthaald in de haven van Scheveningen. Na een reis van 214 dagen finishte Slats twee weken geleden als tweede in de Golden Globe Race.

En in datzelfde programma begint vanmiddag de verkiezingsserie 'Het Zuid-Holland van Jaap Smit'. Woensdag 20 maart mogen we naar de stembus voor de Provinciale Statenverkiezingen. Maar wat doet de provincie eigenlijk en wat valt er te kiezen? Omroep West gaat deze week op stap met de commissaris van de koning. Vandaag in deel 1 zijn we met Jaap Smit bij de A4 in Midden-Delfland.

