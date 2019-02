Hackers van rapper Lil' Kleine hoeven van OM niet meer naar de cel

BOSKOOP - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een werkstraf van 120 uur geëist tegen twee mannen voor onder meer het illegaal overnemen van een reeks accounts op Instagram. Het account van rapper Lil' Kleine was daar één van. De twee, onder wie een 22-jarige Boskoper, zeiden voor de rechter dat ze de impact van hun daden destijds niet hebben overzien. Ze betuigden maandag voor de rechtbank uitgebreid spijt.

Tegen beide verdachten, Romeo V. (22) uit Boskoop en Sebastiaan B. (21) uit Alblasserdam, eiste de officier van justitie ook een celstraf van enkele weken, maar deze hebben zij na hun arrestatie in maart 2016 al uitgezeten. Het duo 'kaapte' in 2015 en 2016 tientallen Instagram-accounts. De mannen ontfutselden de eigenaren van de accounts inloggegevens met phishingmails.

Op het Twitter-account van Lil' Kleine plaatsten de verdachten een filmpje, uit naam van hackerscollectief Anonymous. Daarin werd de artiest beschuldigd van pedofilie. 'Heel erg puberaal', zei verdachte B., de maker van het filmpje, erover.



Accounts met veel volgers

Lil' Kleine was geen specifiek doelwit van de verdachten. Zij struinden Instagram af met een geautomatiseerd systeem, een zogeheten 'scraper', dat accounts met veel volgers selecteerde. Als de accounthouders in de phishing mail trapten, konden V. en B. hun inloggegevens bemachtigen en de accounts overnemen. Ook het account van Lil' Kleine was via de scraper boven komen drijven.

De twee mannen verdienden flink geld aan hun praktijken door adverteerders te lokken voor overgenomen accounts. Ook verkochten zij accounts aan derden, die er vervolgens geld mee konden verdienen. De officier wees erop dat sommige slachtoffers van V. en B. hun brood verdienden met hun Instagramaccount en daardoor extra zwaar getroffen waren.



Tienduizenden euro's

De illegale bezigheden hebben het tweetal enkele tienduizenden euro's opgeleverd. Het OM komt later nog met een ontnemingsvordering.

