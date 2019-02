Curt Fortin leert kinderen samenwerken in theatershow Vogel & Schaap

DEN HAAG - Hoe kun je kleuters met elkaar laten samenwerken? In zijn gloednieuwe voorstelling Vogel & Schaap geeft de Haagse theatermaker Curt Fortin (40) daar een antwoord op. Maandag liet hij zijn show voor het eerst zien aan het publiek. 'Het was echt een feestje', reageert een enthousiaste Curt.

Vogel en Schaap zijn beste vrienden. Ze doen alles samen en beleven de grootste avonturen met elkaar. Zo komt Schaap, die zich vaak van geen kwaad bewust is, regelmatig in bizarre situaties terecht. Maar gelukkig is Vogel daar om Schaap een handje te helpen.

Zo wil Curt zijn publiek leren om samen te werken. 'Schaap kan niet vliegen, daarvoor heeft-ie hulp nodig van Vogel. En dat is wat ik wil laten zien: dat je elkaar om hulp moet vragen en er niet vanuit moet gaat dat je alles alleen kan doen', aldus de Hagenaar.



Doel bereikt

En dat is dan ook precies de reden dat Curt zijn publiek tijdens de voorstelling actief om hulp vraagt. 'Als ik zeg: er staat daarachter een kist die ik jullie willen laten zien, maar die kan ik niet alleen verslepen. Dan zijn er allerlei kinderen die roepen dat ze wel kunnen helpen. Nou, dan is mijn doel bereikt!'

