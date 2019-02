Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Tieners (16) opgepakt na brandstichting aanhangwagen Brandende haspelwagen in Voorburg | Foto: Regio15

VOORBURG - Twee 16-jarige jongens zijn opgepakt in verband met een brand in Voorburg die in de nacht van zondag op maandag een haspelwagen verwoestte. Dat meldt de politie maandagmiddag. Agenten zagen de twee Voorburgse tieners in een auto wegrijden tijdens de brand.

Het duo werd aangehouden aan de Prinses Ireneweg. De jongens hadden geen rijbewijs en konden zich niet legitimeren. De uitgebrande aanhangwagen, die inmiddels in beslag is genomen en onderzocht wordt door de politie, stond aan de Prins Bernhardlaan geparkeerd. De afgelopen twee weken is het onrustig in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Sinds maandag 11 februari zijn er al zes auto's en één aanhangwagen uitgebrand. Inwoners van Voorburg werden donderdag- op vrijdagnacht opgeschrikt door harde knallen. Ook zijn maandagochtend rond 5.45 uur enkele brievenbussen beschadigd in een portiek aan de Prinses Beatrixlaan.